Антитерористичні навчання на Кіровоградщині: СБУ знищує “диверсантів”, що планують “теракти”

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Фото умовне

Сьогодні, 22 вересня, на території Знам’янського району розпочали навчальні тренування силовиків щодо виявлення умовних диверсантів, повідомляє «Голос Громади» на сайт «СБУ Кіровградської області»

Наразі силовики вживають комплекс заходів щодо виявлення і знешкодження умовних «диверсантів».

Відповідно до вимог Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, Організатори навчань звертаються до жителів і гостей району з розумінням поставитися до можливих перевірок документів і транспортних засобів. Тренування відбуваються у межах чинного законодавства затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 92 від 18.06.2016 року, в області введено рівень терористичної загрози «ЖОВТИЙ».

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Управління СБ України в Кіровоградській області звертається до мешканців та гостей регіону із розумінням поставитись до перевірок документів та транспортних засобів.

 Тактико-спеціальне антитерористичне навчання триватиме до 24 вересня.

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