У понад двадцять громад Кіровоградщини надійдуть сучасні машини екстреної медичної допомоги

Сучасні машини надійдуть у 23 території – це сільські, селищні і міські громади, які найбільше потребують «швидких». Поки лише частина повністю відпрацювала необхідний пакет документів, ще частина – у процесі.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга на своїй сторінці у Фейсбук.

«Жителі громад мене запитують, які території, зрештою, отримають нові машини екстреної медичної допомоги. Нагадаю, в область надійшло 43 сучасні «швидкі» марок «Citroën» і «Renault». Сьогодні саме мав зустріч із керівником обласного Центру екстреної медичної допомоги Олександром Ярошенком. Тож обговорили і питання розподілу.

Нові автомобілі екстреної меддопомоги вже скерували у Гурівську сільську громаду, Долинську, Новомиргород, а також у Новгородківську й Онуфріївську селищні.

Вільшанська, Добровеличківська, Новоархангельська, Петрівська й Устинівська селищні громади та Світловодськ – невдовзі отримають», – наголосив Сергій Шульга.

За інформацією голови обласної ради, також сучасні «швидкі» передбачені Бобринцю, Малій Висці, Кропивницькому для обслуговування району, Знам‘янці, Олександрії, Новоукраїнці, Благовіщенському, Голованівській селищній громаді, Компаніївській, Новопразькій і Мар‘янівській сільській.