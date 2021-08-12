Що розглянув черговий виконком Олександрійської міськради

24 питання порядку денного розглянув виконавчий комітет Олександрійської міської ради, чергове засідання якого відбулося 12 серпня, повідомляє «Голос Громади».

Першими у переліку були 4 питання стосовно захисту прав дітей, які потрапили у складні життєві ситуації. Доповідав по них начальник служби у справах дітей міськради Ю.Яковлєв. В Олександрійських міських бібліотеках оновлені тарифи на платні послуги для населення – за цей проєкт рішення, підготовлений управлінням культури і туризму, проголосував виконком у наступному блоці питань та затвердив статут Будинку культури селища Олександрійське, після чого погодив заходи з відзначення Дня села Головківки, Дня с. Пустельникового та Ізмайлівки, селища Олександрійського Олександрійської територіальної громади.

У с.Звенигородці з`явиться адміністратор ЦНАПу – такий проєкт рішення буде внесений на розгляд сесії міськради за погодженням виконкому. Це віддалене робоче місце Олександрійського ЦНАПу спростить звенигородцям отримання ряду адміністративних послуг.

А громадська організація «Центр громадської активності «Перемога» вже найближчими вихідними відкриє у Перемозькому мікрорайоні спортивно-розважального комплексу, який діятиме по 21 вересня – таке погодження надав виконавчий комітет активістам «Перемоги».

Поточні і технічні зміни в ряд міських цільових програм запропонували внести присутні в ході подальшої роботи. Це програми, розраховані на 2021-2025 роки: з профілактики злочинності Олександрійської територіальної громади; зі спільного фінансування та підтримки багатоквартирних будинків на території громади і програма з локалізації та ліквідації карантинних організмів. Серед інших ухвалених рішень стосовно ЖК-господарства міста – приймання-передачі комплексу будівель по вулиці 6-го Грудня, 13 з балансу КП «Житлогосп» на баланс КП «Зеленгосп», внесення зміни до рішення виконавчого комітету від 22.04.2021 № 349 «Про призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території м. Олександрії».

І одним з наймасштабніших рішень виконкому було затвердження плану заходів з відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України.

Як завжди, завершував порядок денний засідання блок з шести питань щодо оренди землі та майна Олександрійської міської ради.

Детальніше про деякі з рішень – у подальших повідомленнях «Голосу Громади».