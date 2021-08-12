Нові тарифи на електроенергію для населення почнуть діяти з 1 жовтня

З 1 жовтня 2021 року в Україні будуть діяти нові тарифи на електроенергію для населення. Для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год на місяць, він становитиме 1,44 грн, для тих, хто споживає більше, – 1,68 грн.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, зменшення тарифів торкнеться абсолютної більшості населення.

“Мова йде про 80% домогосподарств. Для них тариф буде складати 1,44 грн з ПДВ. Можливість зниження тарифів досягається через запровадження нової моделі покладання спеціальних обов’язків. Така модель запроваджується вперше і передбачає посилення ролі держави через державні генеруючі компанії “Укргідроенерго” та “Енергоатом”, які стають ключовими учасниками її реалізації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.