Команда рятувальників з Кіровоградщини відправилась до Греції на гасіння лісових пожеж

Днями вогнеборці з Кіровоградщини у складі зведеного загону ДСНС України виїхали для надання допомоги у гасінні масштабних лісових пожеж у Греції.

Про це йдеться на сторінці начальника Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області Віталія Миронюка у Фейсбук, повідомляє “Голос Громади”.

Наразі Греція через спеку потерпає від лісових пожеж. Тисячі жителів евакуювали.

“Складність ліквідації таких пожеж полягає перш за все у спекотній погоді, гірській місцевості, що унеможливлює проїзд техніки, поривах вітру та відсутності водопостачання у горах. Якщо вчасно не зупинити стихію, то вогонь завдасть значної шкоди не лише лісовому фонду країни, а й становитиме загрозу для населених пунктів та місцевих жителів.

Я бажаю нашим рятувальникам сил, наснаги та сталевої витримки у боротьбі з вогнем!” – йдеться на сторінці Віталія Григоровича.