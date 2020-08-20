Близько 4 млн грн допомоги по частковому безробіттю отримали представники бізнесу Олександрійщини

«Я, як керівник, великого значення надаю питанню підбору необхідних кадрів та забезпеченню їх легальними робочими місцями. Цю роботу я здійснюю виключно у плідній взаємодії з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості, адже фахівці цієї установи здійснюють індивідуальний підхід до потреб роботодавця та враховують специфіку діяльності підприємства», – підкреслює Т. Сухопарова.

Оголошений карантин вніс корективи у плани керівника на майбутнє, адже, як очільниця, так і працівники підприємства, значно відчули зниження активності у напрямку реалізації продукції, а отже знизилися і обсяги їх виготовлення.

«Я добре розуміла, що фінансових активів, які знаходяться у розпорядженні підприємства, на довгий час не вистачить, тому доведеться призупинити виробництво та переводити працівників на неповний робочий тиждень», – згадує Т. Сухопарова.

Інформація про те, що урядом запроваджується державна програма, орієнтована на підтримку малого та середнього бізнесу, допомога по частковому безробіттю на період карантину, додала керівникові підприємства надії, адже ця допомога сприятиме збереженню робочих місць, а отже працівники матимуть заробітну плату, що, у свою чергу, допоможе забезпечувати добробут їхніх сімей.

Особистий візит роботодавця до міськрайонного центру зайнятості, консультації фахівців, а ще покрокова інструкція, що розміщена на сайті державної служби зайнятості, допомогли Т. Сухопаровій спланувати для себе усі дії, які необхідно зробити аби отримати цю допомогу. Було оперативно сформовано необхідний пакет і на сьогодні підприємство вже отримало допомогу по частковому безробіттю на період карантину на 21 найманого працівника.

Загалом, до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину, звернулося 726 представників малого та середнього бізнесу, з них 724 отримали цю допомогу на загальну суму близько 4 млн грн.