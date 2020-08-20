В Олександрії відбудеться щорічний забіг на довгі дистанції, присвячений Дню Незалежності України

У субботу, 22 серпня, відбудеться забіг в “олександрійських Топольках”, повідомляє «Голос Громади».

Організатори: Олександр Жосан, Сергій Слинько.На дитячий забіг з дистанцією 3-5 км запрошуються діти віком до 8 років включно.Дитячий забіг відбудеться о 8.00.

Реєстрація з 7.00 до 7.45. Старт на 5 та 10 км відбудеться о 9.00, реєстрація учасників з 8.00 до 8.45.На дистанції 5, 10, 21, 30 й 42 км запрошуються всі аматори та спортсмени з достатнім рівнем підготовки.

Старт:

-на 21 км відбудеться о 8.00, реєстрація о 7.30;-на 30 і 42 км відбудеться о 6.00 – реєстрація о 5.45.Нагородження малюків – з 9.00 до 10.00.Нагородження учасників, які біжать 5 і 10 км і більше – з 11.00 до 12.00.Важливо! Для участі в забігу необхідна попередня реєстрація та оплата стартового внеску (0 грн. – дитячий забіг, 100 грн. – 5, 10 км і більше) до 18 серпня! Це потрібно для того, щоб визначити кількість грамот і медалей, які будуть вручені всім учасникам. Учасники, які пройдуть реєстрацію після 18 серпня, обов’язково будуть нагороджені індивідуально після забігу на протязі 10 днів.З усіх питань звертатися до організаторів (тел. 067 560 3919 Олександр Жосан).

«Це щорічний спортивний захід, який ми організовуємо в чотирнадцятий раз! Ми раді вітати старих друзів, а також нових учасників. Як і завжди, призові місця не визначаються, біжимо заради задоволення, здоров’я і гарного настрою, а в якості пам’ятного сувеніра кожен учасник отримає диплом і медаль» – зазначив організатор заходу Олександр Жосан.