З наступного року для жителів Кіровоградщини значно зросте вартість транспортування газу

Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата), повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кіровоградгаз».

Тарифи пропонують підвищити для клієнтів 20 облгазів, зокремa, тaриф «Кіровоградгазу» зросте з 1,04 грн. до 1,75 грн. зa кубометр (без ПДВ).

Зауважимо, що рішення НКРЕКП стосується виключно плати за доставку природного газу. Ціна не неї формується на ринкових принципах, а споживачі можуть вільно вибирати собі будь-якого постачальника.

Відзначимо, що сьогодні в кожному регіоні й у кожного облгазу є свій тариф на кубометр доставки газу.