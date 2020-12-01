На Кіровоградщині шахраї від імені податківців вимагають гроші від підприємців

ГУ ДПС у Кіровоградській області попереджає про спроби невстановлених шахраїв заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів суб’єктів підприємницької діяльності від імені службових осіб Кіровоградського управління ГУ ДПС у області, повідомляє “Голос Громади”.

Ці злочинні дії в очах громадськості кидають тінь та негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної податкової служби в цілому.

Зокрема, невідомий через Вайбер (номер – +38 095 802 22 47) від імені заступника начальника управління Держпраці у Кіровоградській області телефонував суб’єктам господарювання. Вірогідність того, що телефонує заступник начальника управління підтверджувало фото, яке з’являлося під час виклику на екранах.

Працівники управління, наголошують, що керівництво та посадові особи відомства не звертаються до суб’єктів господарювання з «вимогами» і «проханнями», а при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог законодавства.

Управління звертається до усіх, кому телефонують такі шахраї невідкладно повідомляти за телефоном 0522-32-04-61.