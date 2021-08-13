Час проведений за ґратами враховуватимуть у трудовий стаж

Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Про це у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Зокрема, вона зазначила:

“Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення”.

За її словами, їй неодноразово повідомляли громадяни про порушення права на отримання пенсій в належному розмірі.

“У рамках відкритого мною провадження внесла відповідні пропозиції Міністерству соціальної політики України та Пенсійному фонду України щодо необхідності врегулювання цього питання”, – повідомила вона.

Денісова також повідомила, що пропозиції було враховано у розробленому Мінсоцполітики проєкті постанови, який 11 серпня 2021 затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України.