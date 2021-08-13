Над Кіровоградщиною здіймуть найбільший державний прапор

Над Кіровоградською областю тривають роботи по влаштуванню флагштоку для найбільшого прапора України в області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію Кіровоградської ОДА.
Хід робіт перевірила керівниця області Марія Чорна. Вже до вечора мають 50-метровий флагшток, а наступного тижня облаштувати прилеглу територію”.
Урочисте відкриття та підняття найбільшого стяга в області планується 23 серпня – у День державного прапора України.
Читайте також: На Олександрійщині готуються до участі району у виставці "AgroExpo-2021" та "Покровському ярмарку"