Над Кіровоградщиною здіймуть найбільший державний прапор

Над Кіровоградською областю тривають роботи по влаштуванню флагштоку для найбільшого прапора України в області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію Кіровоградської ОДА.

Хід робіт перевірила керівниця області Марія Чорна. Вже до вечора мають 50-метровий флагшток, а наступного тижня облаштувати прилеглу територію”.

Урочисте відкриття та підняття найбільшого стяга в області планується 23 серпня – у День державного прапора України.