Дату повного локдауну в Україні можуть перенести на початок наступного року

“Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту повинна бути протягом трьох тижнів”, – додав міністр.