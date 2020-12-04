Дату повного локдауну в Україні можуть перенести на початок наступного року

МОЗ пропонуватиме введення жорсткого карантину в країні з перших чисел січня тривалістю на три тижні, інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення Максима Степанова.
“Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв’язку з COVID-19”, – говориться в повідомленні.За словами Максима Степанова, у зв’язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність “збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести її до мінімально можливих цифр.
“Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв’язку з COVID-19”, – говориться в повідомленні.За словами Максима Степанова, у зв’язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність “збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести її до мінімально можливих цифр.
“Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту повинна бути протягом трьох тижнів”, – додав міністр.