Для електрокарів планують випускати зелені номера з серією «ZE»

Вже після закінчення карантину очікується, що електромобілі можуть отримати зелені номера з серією ZE, повідомляє «Голос Громади».

Нові номери будуть відрізнятись не тільки буквами з латинського алфавіту, але й кольором.

«Ось так реалізується мій закон про зелені номери для електромобілів, що було прийнято в останній день Верховної Ради попереднього скликання», – пише на своїй сторінці он зі співавторів закону Олексій Рябчин.

Він зазначив, що відповідно до стандарту ДСТУ 4278: 2019 будуть передбачені окремі серії для особистих електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів і інших типів електричного транспорту.