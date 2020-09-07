В багатоповерхівці по вул. 6-го Грудня в Олександрії згорів балкон

Вчора, після 17:00 години на балконі 2-го поверху 9-поверхівки по вул. 6 Грудня сталося займання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Олександрійські рятувальники ліквідували займання протягом 12 хвилин. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини встановлюють фахівці.

Зокрема, сталося ще декілька пожеж на відкритій території: в смт Олександрійське м. Олександрія горіло 400 м² сухої трави, по вулиці Вугільній в Олександрії – 300 м² сухої трави та по вулиці Космічній – 100 м² рослинності, а у с. Березівка Олександрійського району гасили 100 м² чагарників та сухої трави.