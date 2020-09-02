Підприємця з Кіровоградщини оштрафували на 17 тис. грн за недотримання карантинних вимог

Працівники Держпродспоживслужби Кіровоградщини продовжують проведення перевірок об’єктів торгівлі та надання послуг щодо дотримання протиепідемічних вимог, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Під час рейдерських обстежень зафіксували низку порушень в магазині продовольчих товарів Голованівського району. У заклад допускали відвідувачів без захисних масок, були відсутні дезінфекційні засоби – відповідно обробка контактних і робочих поверхонь не проводилася, відсутні також антисептичні спиртовмісні засоби для обробки рук працівників і відвідувачів, не нанесена розмітка для дотримання дистанції та відсутні інформаційні матеріали для відвідувачів та працівників про коронавірус і дотримання карантину.

На підприємця накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Моніторинг за дотриманням карантинних та протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання на території області триватиме до кінця карантину.