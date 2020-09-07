Торгівля сільгосппродукцією в Олександрії знову дозволена «на насидженому» місці

Міська влада дозволила оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією на вул.Г.Усика, повідомляє «Голос Громади».

Рішення погодити Олександрійському центральному ринку розміщувати, організовувати оптову торгівлю з автомобілів сільськогосподарською продукцією та справляти плату за ринкові послуги на вулиці Григорія Усика (ділянка від вул. Григорія Сокальського до вул.Садової) терміном до 1 листопада 2020 року ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні. Як зазначалося у преамбулі рішення, воно винесене на виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА «Про стабілізацію цінової ситуації на продовольчому ринку області», з метою впорядкування торгівлі на прилеглих до центрального ринку вулицях та забезпечення рентабельної фінансово-господарської діяльності КП «Олександрійський центральний ринок».

Нагадаємо, питання дозволів, заборон, перенесень торгівлі на вулиці Г.Усика неодноразово порушувалося на засіданнях виконкому міськради протягом нинішнього року, внаслідок чого свого часу ухвалювалися різні рішення.