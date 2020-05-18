Про деякі кримінальні події минулого тижня в Олександрії

Невелику хроніку недавніх кримінальних подій «Голосу Громади» надали у відділі моніторингу Олександрійського відділу поліції.

Зокрема до Олександрійського відділу поліції нещодавно надійшло повідомлення від 37-річного мешканця міста про те, що його товариш, перебуваючи у нього вдома, попросив у господаря телефон Nokia для того, щоб комусь зателефонувати. Прилад зв`язку він отримав, але потім… зник разом з телефоном. Аж через три дні власник гаджета вирішив, що його знайомий занадто вже довго «телефонує». Але знайти свого приятеля, щоб пред`явити йому свої претензії і вимоги повернути телефон, чоловік не зміг. Залишалося сподіватися на поліцію. Її працівники незабаром розшукали недобросовісного прохача телефону, після чого порушили проти нього провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство») Розмір майнової шкоди, завданої потерпілому такими діями, визначено у розмірі 500 гривень.

З будинку 74-річної жінки, яка проживає в одному з селищ міста, невідомий злодій вночі вкрав з погреба 60 кг картоплі та на додачу – електропилку, чим спричинив майнову шкоду потерпілій на суму понад 4 тисячі гривень. В ході розшукових заходів поліція викрила 43-річного мешканця міста, якому тепер інкримінується ч.1 ст. 185 ККУ («Крадіжка»).

Міськвідділ поліції отримав повідомлення від 49-річного жителя міста, у якого вночі з дачної ділянки невідома особа викрала десять штук бетонних плиток, на суму 1000 гривень. У скоєнні злочину викрито 34-річного місцевого злодія. Вкрадені речі у нього вилучено та повернуто власнику, а також порушено кримінальне провадження за тією ж ч1. ст. 185 ККУ.

На вулиці міста, неподалік одного з торгівельних закладів працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «Тойота-прадо» керований 47-річним мешканцем міста. У спілкуванні з ним було виявлено, що водій перебуває у стані алкогольного сп`яніння. Під час огляду автомобіля виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, а також своєрідний пристрій: дві поліетиленові пляшки, пристосовані для паління, та ще картонну коробку з подрібненою речовиною зеленого кольору. Все це було вилучено і направлено на експертизу. Автомобіль у власника також вилучили в установленому законом прядку. За фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту – караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).

На вул. Знам’янській було зупинено автомобіль BMW під керуванням 25-річного мешканця міста. Під час спілкування водій автомобіля працівникам поліції документів на транспортний засіб, а також на право керування ним не надав. Поліцейські також запідозрили водія в тому, що він вживав алкогольні напої, оскільки від нього відчутно тхнуло перегаром. Йому в присутності свідків було запропоновано пройти перевірку на стан сп’яніння на місці за допомогою ALCOTES Drager та проходження медичного огляду в лікарні для визначення стану алкогольного сп’яніння, але водій відмовився. В результаті на порушника було складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння, що знижують їхню увагу та швидкість реакції), за ст.125 КупАП (Інші порушення правил дорожнього руху), за ч.1 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред`явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

А всього за минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 379 звернень громадян про кримінальні порушення та інші події, з яких 47 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівниками поліції складено 138 протоколів про адміністративні правопорушення, з яких 91 – за порушення Правил дорожнього руху. За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 6 протоколів, за порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 13 осіб (ст.178 КУпАП).