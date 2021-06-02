Для мешканців Кіровоградщини у червні може змінитись ціна на газ

У червні знову зміняться тарифи на газ для населення Кіровоградщини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на РБК.

Газопостачальні компанії оновили цінові пропозиції для побутових споживачів на червень, а також опублікували річні тарифи. Ціна на газ в перший місяць літа коливається в межах від 7,88 грн за куб.м (ТОВ “Енерджі трейд груп”) до 12 грн за куб.м (ТОВ “Нафтогаз постачання”).

Річні пакети послуг від постачальників газу пропонують тарифи від 7,8 грн за кубометр (ТОВ “Агросинтез Трейдинг”) до 13,5 грн (Чернівецька, Житомирська, Херсонська, Київська обласні енергопостачальні компанії).

“ГК “Нафтогаз України” пропонує газ лише за річним тарифом “Фіксований” до 30 квітня 2022 року – 7,96 грн за куб.м. У порівнянні з травнем, ціна не змінилася. Для споживачів постачальника останньої надії вартість газу в червні складе 11,59 грн за куб.м.