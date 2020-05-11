Допомога по частковому безробіттю: підтримка роботодавців Кіровоградщини в період карантину

Слід зазначити, що на сьогодні,08 травня, вже прийняті правові рішення, які мають забезпечити збереження трудового потенціалу на період карантину. Це, зокрема, і доповнення статтею 47-1 Закону України «Про зайнятість населення», якою регламентується надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Закон, яким внесені вказані зміни (Закону України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»від 30 березня 2020 року № 540-IX), набрав чинності 02 квітня 2020 року. Перша редакція вказаної статті 47-1 передбачала, що допомога надаватиметься тільки тим роботодавцям, які займаються виробництвом. Це, зрозуміло що, значно обмежувало коло роботодавців, які зупинились в період карантину.

Тому, невдовзі, до закону були внесені зміни. Ці зміни набрали чинності 18 квітня 2020 року.

З 28 квітня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яка регламентує процедуру надання коштів. Також Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про виділення Мінекономіки 4,7 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на безповоротній основі.

Слід зазначити, що деякі роботодавці й раніше звертались до центрів зайнятості щодо отримання допомоги по частковому безробіттю. Але таке право повноцінно може бути реалізовано тільки відносно звернень, починаючи з 28 квітня 2020 року.

Для охочих детально ознайомитись з цим питанням, пропонуємо завітати на Інтернет-сторінку ДСЗ, де у рубриці «Роботодавцям», підрубриці «Допомога по частковому безробіттю на період карантину», розмішена, у вигляді зрозумілої інфографіки, покрокова інструкція «Як роботодавцю отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину».

Проте, вважаємо за необхідне зупинитися на кожному кроці, щодо дій роботодавця та служби зайнятості, які необхідно зробити аби отримати зазначену допомогу.

Перший крок – це вибір центру зайнятості для звернення. Це має бути міськрайонний центр зайнятості чи філія обласного центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Роботодавець може звернутись протягом 30 календарних днів з дня зупинення чи скорочення діяльності.

Другий крок – підготовка і подання пакету документів. Він складається із заяви, копії наказу із зазначенням дати початку зупинення / скорочення діяльності, відомостей про працівників та довідки державної податкової служби про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 6 місяців.

Третій крок – подання документів. Пакети документів можуть бути подані через скриньку для звернень, поштою, або ж скановані копії подаються електронною поштою, а оригінали, в подальшому, надаються до центру зайнятості.

Четвертий крок – це дії працівників центру зайнятості, які перевіряють документи на предмет відповідності правовим актам. У разі виявлення помилок, роботодавець протягом 5 робочих днів може їх виправити.

П’ятий крок – протягом 3 робочих днів обласним центром зайнятості приймається рішення стосовно надання допомоги. Звертаємо Вашу увагу, що пакет документів подається до базового центру зайнятості чи філії обласного центру зайнятості, а рішення приймається саме обласним центром зайнятості.

Шостий крок – укладання договору між базовим підрозділом ДСЗ та роботодавцем.

Сьомий крок – це щомісячне подання роботодавцем відомостей про осіб, у яких є право на допомогу. Центр зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів перераховує їх роботодавцю. Зазначаємо, що не мають права на отримання допомоги, серед іншого, працівники, які працюють за сумісництвом та мають право на пенсію. І зрозуміло, що допомога надається відносно належно оформлених найманих працівників.

Восьмий крок полягає у перерахуванні роботодавцем коштів працівникам у строк не більше ніж 3 робочі дні. Після цього, не пізніше ніж протягом 5 календарних днів, роботодавець має подати до центру зайнятості копії відповідних відомостей.

Зазначаємо, що розмір допомоги не може бути вище розміру мінімальної заробітної плати, яка складає 4723 грн. Допомога надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Допомога не надається відносно працівників, які отримують оплату часу простою, та працівників, які не працюють внаслідок перебування у відпустках, у тому числі без збереження заробітної плати.

Нагадуємо також, що зупиненням чи скороченням діяльності роботодавця є таке зупинення (скорочення), яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу працівників.

Детальні консультації з питань такого зупинення найкраще отримувати у відповідних уповноважених державних органів, зокрема в управлінні Держпраці.

Консультації з питань надання допомоги є можливість отримати у працівників базових центрів зайнятості, філій обласного центру зайнятості та у відділі організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-08-01.

Користувачів соціальної мережі Фейсбук запрошуємо завітати до сторінки обласного центру зайнятості і ознайомитись у рубриці «Електронний кадровий клуб» з такою інформацією.