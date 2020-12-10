“Гаряча лінія” із заступником голови Кіровоградської ОДА Сергієм Поліщуком

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Поліщук чергуватиме на “гарячій лінії” завтра, 11 грудня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.
Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру. Номер телефону гарячої лінії – 0 800 500 238 (вхідні дзвінки безкоштовні) працюватиме з 09:00 до 10:00.
Нагадаємо, Сергій Поліщук курує питання житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
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