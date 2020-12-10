“Гаряча лінія” із заступником голови Кіровоградської ОДА Сергієм Поліщуком

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Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Поліщук чергуватиме на “гарячій лінії” завтра, 11 грудня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру. Номер телефону гарячої лінії – 0 800 500 238 (вхідні дзвінки безкоштовні) працюватиме з 09:00 до 10:00.

Нагадаємо, Сергій Поліщук курує питання житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.

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