Понад 1200 мешканців Кіровоградщини отримали ваучери на безкоштовне навчання

Не секрет, що для того щоб бути затребуваним на сучасному ринку праці, необхідно постійно навчатися і підвищувати кваліфікацію, адже в умовах застосування інноваційних технологій виробництва роботодавці ставлять до працівників високі вимоги щодо їхніх професійних знань та вмінь.

Тому, за сприяння служби зайнятості, зайняті та незайняті трудовою діяльністю громадяни мають чудову нагоду одноразово отримати ваучер на безкоштовне навчання за більше ніж сорока напрямами професій та спеціальностей. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Видача ваучерів на безкоштовне навчання розпочалась у 2013 році. Тоді за рік було видано 501 ваучер, але скористалися ними (приступили до навчання) лише 160 отримувачів. Загалом, за понад 7 років дії цієї послуги, було видано 1203 ваучера, якими скористалися (приступили до навчання) 493 особи.

Розподіл за професіями та напрямками, за якими навчалися за ваучерами:

соціальна робота – 139 осіб;

тракторист-машиніст с/г виробництва – 118 осіб;

агрономія – 45 осіб;

розроблення програмного забезпечення – 44 особи;

водій навантажувача – 29 осіб;

землевпорядкування – 28 осіб;

програмне забезпечення систем – 21 особа;

харчові технології – 21 особа;

електрогазозварник – 12 осіб;

геодезія та землеустрій – 11 осіб;

комп’ютерні системи і мережі – 8 осіб;

бджоляр – 6 осіб;

комп’ютерна інженерія – 4 особи;

виробництво і переробка продукції рослинництва – 3 особи;

промислове і цивільне будівництво – 3 особи;

обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів – 1 особа;

захист і карантин рослин – 1 особа;

інженерія програмного забезпечення – 1 особа;

Автомобілі та автомобільне господарство – 1 особа.

Таким чином, усі, у кого є бажання йти в ногу з часом – навчайтеся і будьте попереду не тільки у досвіді, а й в знаннях та навичках. У цьому Вам допоможе служба зайнятості.

Довідково.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2013р. №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

Право на одноразове отримання ваучера на навчання мають:

особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно;

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію.