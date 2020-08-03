Графік мобільного сервісного центру МВС на Кіровоградщині на серпень місяць

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС, повідомляє “Голос Громади”.
Так, жителі Кіровоградської області у серпні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:
|№
|Дата обслуговування
|Розпорядокроботи
|Місцеобслуговування
|1.
|05 серпня 2020
|10.30 – 17.00
|смт. Олександрівка, вул. НезалежностіУкраїни, 82
|2.
|06 серпня 2020
|10.30 – 16.30
|м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 185
|3.
|07 серпня 2020
|11.00 – 16.00
|м. Світловодськ, ГероївУкраїни, 14, кімната №20
|4.
|19 серпня 2020
|10.30 – 16.30
|м. Долинська, вул. 80 “А”
|5.
|20 серпня 2020
|10.30 – 16.30
|м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 85
|6.
|21 серпня 2020
|11.00 – 16.00
|м. Світловодськ, ГероївУкраїни, 14, кімната №20
Послуги МCЦ МВС:
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія;
- прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.
Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.
Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.
Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.
Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.
Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.