Графік мобільного сервісного центру МВС на Кіровоградщині на серпень місяць

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС, повідомляє “Голос Громади”.

Так, жителі Кіровоградської області у серпні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:

№ Дата обслуговування Розпорядокроботи Місцеобслуговування 1. 05 серпня 2020 10.30 – 17.00 смт. Олександрівка, вул. НезалежностіУкраїни, 82 2. 06 серпня 2020 10.30 – 16.30 м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 185 3. 07 серпня 2020 11.00 – 16.00 м. Світловодськ, ГероївУкраїни, 14, кімната №20 4. 19 серпня 2020 10.30 – 16.30 м. Долинська, вул. 80 “А” 5. 20 серпня 2020 10.30 – 16.30 м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 85 6. 21 серпня 2020 11.00 – 16.00 м. Світловодськ, ГероївУкраїни, 14, кімната №20

Послуги МCЦ МВС:

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.

Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.

Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.