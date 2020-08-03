Кіровоградщина посідає перше місце в Україні за рівнем смертності від коронавірусу

Загальний показник летальності від Covid-19 на Кіровоградщині сягає – 5,1%, повідомляє «Голос Громади» на сайт Центру громадського здоров’я.

Так, найвищий рівень летальності серед усіх регіонів – у Кіровоградській області. Слідом йдуть Черкащина та Закарпаття: “Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%)