Статистика хворих на коронавірус на Кіровоградщині: нові випадки, смерть та одужання

Сьогодні, 26 листопада, +149 хворих за добу у Кіровоградській області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Одужали від коронавірусної інфекції: 14 жителів Кропивницького, 7 – в Олександрії, 6 з міста Знам’янка, 2 жителів Вільшанського району, по 3 у Долинському та Кропивницькому районах та по 1 з Гайворонського, Онуфріївського, Новоархангельського та Маловисківського районів.