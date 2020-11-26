Статистика хворих на коронавірус на Кіровоградщині: нові випадки, смерть та одужання

Сьогодні, 26 листопада, +149 хворих за добу у Кіровоградській області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Нові випадки COVID-19 зареєстрували:
вісімдесят дев’ять у м. Кропивницькому;
три у м. Олександрія;
три у м. Світловодськ;
чотири у Благовіщенському районі;
один у Бобринецькому районі;
один у Гайворонському районі;
п’ять у Добровеличківському районі;
шість у Компаніївському районі;
шість у Кропивницькому районі;
дванадцять у Маловисківському районі;
шість у Новгородківському районі;
п’ять у Новомиргородському районі;
два в Олександрійському районі;
чотири в Онуфріївському районі;
два в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусної інфекції: 14 жителів Кропивницького, 7 – в Олександрії, 6 з міста Знам’янка, 2 жителів Вільшанського району, по 3 у Долинському та Кропивницькому районах та по 1 з Гайворонського, Онуфріївського, Новоархангельського та Маловисківського районів.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли три летaльні випaдки COVID-19. Померли 82-річний чоловік із Маловисківського району та 65-річна жінка й 82-річний чоловік із Кропивницького.