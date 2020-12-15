Графік планових відключень світла по Олександрії та району на другу половину грудня

У другій половині грудня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення, повідомляє “Голос Громади”.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами та часом:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|Л612Р 6 кВ->ЗТП-1393 6/0.4 кВ->Ф9
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Мартоіванівка, Горонович, 23-27, 27А, 28-31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Мартоіванівка, Конєва, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21
Мартоіванівка, Самохвалова, 2, 4, 6-21, 23, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Самофалова, 26
|Л151 10 кВ->КТП-160 10/0.4 кВ->Ф1
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|23.11.2020
|Олександрівка, Вишнева, 81-92, 94-96, 96а, 97
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Центральна, 25
Новоселівка, Шкільна, 1а
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-134 10/0.4 кВ
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Н.Олексіївка, Миру, 6
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-422 6/0.4 кВ
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Новоселівка, Залізнична, 1
Новоселівка, Зелена, 1, 1а, 1Б, 2-10, 10а, 11-22
Новоселівка, Квітнева, 1, 1а, 2-7, 7а, 8, 8а, 9, 11-20, 22-26, 26а, 27-38, 40
|Л625 6 кВ->ЗТП-1122 6/0.4 кВ->Ф2
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.11.2020
|Олександрія, Говорова, 32-38, 40-42, 44, 46, 48
Олександрія, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Олександрія, Нагорна, 35
Олександрія, пров.Івана Сухинова, 3, 5, 7, 9, 11-12, 14
Олександрія, Рєпіна, 15, 17, 19, 21-26, 28, 30
Олександрія, Толбухіна, 38
|Л141 10 кВ->КТП-391 10/0.4 кВ->Ф1
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|07.12.2020
|Попельнасте, Лугова, 1
Попельнасте, Садова, 1-3, 6, 6а, 7-13, 13а, 16-17, 17А, 19-20, 22, 22а, 23-26, 28-31, 31а, 32, 34, 36, 42-43, 45, 50а, 52, 58
|Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ->Ф5
|15.12.2020 08:00
|15.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|11.12.2020
|Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ->ЗТП-1226 6/0.4 кВ
|15.12.2020 09:00
|15.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Пантаївка, Кооперативний, 3, 5, 7, 9, 11
Пантаївка, Михайла Грушевського, 1, 3-4, 4А, 5-7, 9-23, 23А, 24, 24А, 25-27, 29-39, 39А, 40-44, 47-51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61
Пантаївка, Новопразька, 3, 5, 5А, 16, 22, 24, 26, 30
Пантаївка, Привокзальна, 2, 2А, 2Б, 2В, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
Пантаївка, пров.Михайла Грушевського, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Пантаївка, Степовий, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж
Пантаївка, Урожайна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|15.12.2020 09:41
|15.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|07.12.2020
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ->КТП-1224 6/0.4 кВ
|15.12.2020 13:00
|15.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А
Пантаївка, Новопразька, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А
|Л151 10 кВ->КТП-160 10/0.4 кВ->Ф1
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|23.11.2020
|Олександрівка, Вишнева, 81-92, 94-96, 96а, 97
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф3
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|19.11.2020
|Олександрія, Олексія Скічка, 143, 145
Олександрія, пров.Івана Богуна, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123-124, 203
|Л132 10 кВ->КТП-582 10/0.4 кВ->Ф1
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Михайлівка, Матросова, 13-23, 25-35, 39
Михайлівка, Чкалова, 2-3, 5, 8-11, 13-14, 14а, 15-20, 22-26, 28
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-422 6/0.4 кВ
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Новоселівка, Залізнична, 1
Новоселівка, Зелена, 1, 1а, 1Б, 2-10, 10а, 11-22
Новоселівка, Квітнева, 1, 1а, 2-7, 7а, 8, 8а, 9, 11-20, 22-26, 26а, 27-38, 40
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Глибоке, Баранова, 2а, 3, 3А, 5, 5А, 8А, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Мар’ївка, Кошового, 1, 5-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Лісна, 1-4, 4А, 5-8, 8а
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
Мар’ївка, пров. Кошового, 1, 3-6, 8-9, 11, 13
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|10.12.2020
|Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, пров.Межевий, 1, 8, 18
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
|Л1102 10 кВ->КТП-301 10/0.4 кВ->Ф2
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|11.12.2020
|Пустельніково, Берегова, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Пустельніково, Інгулецька, 5
Пустельніково, Чапаєва, 8, 16, 22, 30
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф4
|16.12.2020 08:00
|16.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|15.12.2020
|Олександрія, Бойківська, 32, 34, 36-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Франка, 132
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->ЗТП-1222 6/0.4 кВ
|16.12.2020 09:00
|16.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Пантаївка, Затишна, 1, 3, 5
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ
|16.12.2020 13:00
|16.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Леніна, 4, 6, 8
Пантаївка, Лесі Українки, 28, 30-32, 34, 36
Пантаївка, Магістральна, 43, 45, 49
Пантаївка, Миру, 1, 1Г, 2-9, 15, 34
Пантаївка, Шкільна, 2-4, 16Г
|Л6204 6 кВ->КТП-1230 6/0.4 кВ->Ф2
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|19.11.2020
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 41
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
|Л143 10 кВ->КТП-322 10/0.4 кВ->Ф1
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Попельнасте, Перемоги, 17-18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-29, 32-39, 42-43, 57, 63
|Л132 10 кВ->КТП-325 10/0.4 кВ->Ф2
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Червона Кам’янка, Вишнева, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69
Червона Кам’янка, Степова, 1, 7, 9
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-233 10/0.4 кВ
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Травневе, Садова, 3, 5-6, 9, 11
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Травневе, Садова, 10, 13-23, 26-37, 39-44, 46-48, 50-59, 61, 63-65, 67-68, 70-76, 78, 80, 753
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-72 6/0.4 кВ
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Приютівка, Береговий пров., 1-3, 3а, 4, 6-10
Приютівка, Спортивний пров., 1-7
Приютівка, Центральна, 5, 7, 9, 11, 13, 14а, 14в, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34
|Л604 6 кВ->КТП-72 6/0.4 кВ->Ф3
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.11.2020
|Приютівка, Спортивний пров., 1-7
Приютівка, Центральна, 16, 28, 30, 32, 32А, 34
|Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ->Ф5
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|11.12.2020
|Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15
|Л348 35 кВ->Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|07.12.2020
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74
Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 20-21, 23, 25, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Гагаріна, 2-9, 13-14, 17-18, 23, 25-26, 30, 32
Костянтинівка, Голуба, 1, 11-12, 15, 17-18, 20-21, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2-3, 5, 7
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
Костянтинівка, Центральна, 1-3, 5-13, 15-17, 19, 21-24, 24а, 26, 28, 34, 36-40, 42-46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ
|17.12.2020 08:00
|17.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|24.11.2020
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19-23, 25, 25А, 26-28, 31-34, 37-39, 41, 41А
Глибоке, Баранова, 2а, 3, 3А, 5, 5А, 8А, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
Запоріжжя, Лісова, 1, 3, 3А, 5, 17, 19А, 21, 25, 27, 31, 35, 35А, 37, 37а, 38А, 39, 39А, 45
Запоріжжя, М.Грушевського, 2-3, 6, 11, 13-14, 17, 19-20, 25, 27, 31
Запоріжжя, П.Сагайдачного, 2-3, 5, 5А, 12
Лікарівка, Залізнична будка 305км,
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Лісна, 1-4, 4А, 5-8, 8а
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
Мар’ївка, пров. Кошового, 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Недогарки, Садова, 1-5, 7-16, 18-21, 23-33, 35-36, 38-49, 51-52, 54-56, 58-63, 65-69, 71-76, 80, 82
Недогарки, Степова, 1, 3-6, 8, 12-17, 19, 21, 23а, 25, 27
Недогарки, Центральна, 2, 4-16, 20, 24, 29-31, 33-39, 41, 43-50, 50а, 51-60, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82
Недогарки, Шевченко, 1, 3-7, 10-27, 29-37, 39-46, 48-59
Новоулянівка, Вишнева, 1-4, 7, 7А, 8, 11-12, 14
Новоулянівка, Гоголя, 2, 6-7, 10-11, 17, 19
Новоулянівка, Центральна, 2-3, 3а, 4-7, 9-19, 24-25, 27-34, 38-43, 45-46, 48-55, 57
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ
|17.12.2020 09:00
|17.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
|Л-99 10 кВ->КТП-1409 10/0.4 кВ->Ф3
|18.12.2020 08:00
|18.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|20.11.2020
|Олександрія, Максима Бендерова, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 233А, 235, 235А, 235Б, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 263, 265, 267, 267А, 269, 271, 273, 275, 277, 279
Олександрія, Надії, 11, 17, 46, 54, 58
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ
|18.12.2020 08:00
|18.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|07.12.2020
|Діброви, Вишнева, 6, 6А, 7, 9, 14, 16, 23, 28, 32
Діброви, Дачна, 2, 4, 10, 12А, 29, 32, 32А
Діброви, Кутузова, 7, 9, 11, 13, 14а, 15, 19, 21, 27, 29-30, 43, 45, 79, 97, 117, 117а, 121, 127
Діброви, Перемоги, 1, 3-4, 9, 13, 13А, 15, 17, 19-20, 25, 25А, 31, 33, 37, 41, 43, 45
Діброви, пров.Кутузова, 1, 4, 9
Діброви, Степова, 1
Косівка, Вишнева, 3, 11, 13, 15, 19, 21
Косівка, Гагаріна, 1, 5-6, 6а, 8-14, 16-23, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Діброви, 1-6, 8, 8а, 9-13, 15, 17-22, 25, 27-28, 29а, 31-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 58а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80
Косівка, Дружня, 2, 4-11, 13-15, 17-19, 23
Косівка, Зарічна, 1-2, 5, 7, 13, 15, 17
Косівка, Захисників України, 1, 3-4, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18
Косівка, Культури, 1, 3, 5-12, 14-15, 18, 20, 22-23, 25-26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48
Косівка, Лугова, 6-8, 13, 17, 19-20, 22-23, 26, 28, 32, 34-35, 38-39, 41-42, 44, 47-52, 54-55, 60, 62, 62а, 63а, 66
Косівка, Луговий пров., 2, 6
Косівка, Миру, 3-4, 7, 14-15, 17, 22-25, 27, 31, 33-38, 38а, 40, 42, 46-51, 53-58, 60-61, 63, 65, 65а, 67-68, 71, 73-75, 90, 96-97, 99, 101, 105, 107-109, 111, 120, 123, 125, 131, 142, 148
Косівка, Млинова, 1-2, 4-5, 7-8, 11а, 14, 15а, 20, 23, 25, 29, 32, 34, 36-38, 43-44, 57-61, 65-66
Косівка, Молодіжна, 1-8, 10-11, 13, 15-16, 18-21, 23
Косівка, Незалежності, 1, 3, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
Косівка, Нова, 1-16, 18-24, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 6-8, 10-14, 16, 17а, 18-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 28а, 30, 32, 34, 36, 56
Косівка, Покровська, 1-2, 4-6, 15, 18, 23, 27-28, 30-31, 39, 41
Косівка, пров.Миру, 1, 1а, 2а, 3, 5
Косівка, Садовий, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
Косівка, Степова, 4, 6-8, 11-13
Косівка, Центральна, 1, 5-6, 9, 12, 14-15, 15а, 16-22, 24-25, 27, 29, 31-32, 34-40, 42, 44, 46
Косівка, Шевченка, 8, 10, 14, 21, 25-27, 29, 31, 33-35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55
Н.Олександрівка, Кутузова, 2А, 3-6, 8а, 10, 14, 16-17, 21А, 22-26, 28, 29А, 34-39, 47, 51, 53, 57, 59, 67, 69, 75, 77, 81, 83, 87, 87А, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 129, 131, 141, 143
Н.Олександрівка, пров.Кутузова, 2-3, 5-6, 6А, 7-8, 13
|Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф2
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|07.12.2020
|Войнівка, Центральна, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74а, 76, 78, 80, 84, 86-92, 92а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
|Л1103 10 кВ->КТП-430 10/0.4 кВ->Ф1
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|11.12.2020
|Головківка, Кленова, 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Мальовнича, 25
Головківка, Центральна, 110, 112
|Л-99 10 кВ->КТП-1409 10/0.4 кВ->Ф2
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Олександрія, Максима Бендерова, 175, 177, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 197, 199, 203, 205, 207, 207А, 209, 211, 213, 215, 277А, 277Б, 303
Олександрія, Надії, 14, 16, 20, 36, 44
|Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ->Ф1
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Михайлівка, Вишнева, 3
Михайлівка, Матросова, 7а, 9
Михайлівка, Нова, 1-3, 3А, 4-10, 12-13
|Л143 10 кВ->КТП-322 10/0.4 кВ->Ф1
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Попельнасте, Перемоги, 17-18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-29, 32-39, 42-43, 57, 63
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-420 6/0.4 кВ
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Нова Прага, Виноградна, 5
Новоселівка, Виноградна, 1, 1а, 2, 3а, 4-11, 12а, 13, 13а, 13б, 14-16
Новоселівка, Миру, 6
Новоселівка, Центральна, 1-4, 7-18, 20-22, 24
|Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф1
|21.12.2020 08:00
|21.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|23.11.2020
|Войнівка, В.-Польова, 1-4, 4а, 4б, 4В, 5-6, 6а, 6б, 7, 7а, 8-9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12-15, 15а, 17
Войнівка, Вишнева, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33
Войнівка, Першотравнева, 1-2, 2а, 3-9, 9а, 10-11
Войнівка, Польова, 2-3, 5-10, 10а, 11, 13-16, 16а, 17, 17а, 18-19, 19а, 20-22, 22а, 23-25, 25а, 26, 26а, 27-29, 29а, 29б, 30-31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->ЗТП-1080 6/0.4 кВ
|21.12.2020 09:00
|21.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Діброви, 10, 12, 19, 21, 23
Олександрія, Святомиколаївська, 20
Олександрія, Чижевського, 2, 4, 6
Олександрія, Шевченка, 66, 68, 70, 72, 77-80, 82-84, 87, 89, 91
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1084 6/0.4 кВ
|21.12.2020 13:00
|21.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Братська, 96, 98, 100, 102, 111, 117, 119
Олександрія, Гагаріна, 8, 12, 19-25, 25А, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Козацька, 68, 70
Олександрія, пров.Никифора Луценка, 2-7
Олександрія, пров.Станіслава Лазаревича, 1, 4-9, 9А, 10-18, 22, 24
Олександрія, Титова, 6, 8, 10
Олександрія, Шахтарська, 17
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф2
|22.12.2020 08:00
|22.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Куколівка, Центральна, 21, 35, 68-69, 72-74, 76, 80, 83, 85, 87-88, 90, 94-96
|Л177 10 кВ->КТП-220 10/0.4 кВ->Ф3
|22.12.2020 08:00
|22.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Медове, Вишнева, 24А, 28А, 29а
Медове, Молодіжна, 2-3
Медове, Пролетарська, 13
Медове, Степова, 1-4, 8, 11, 13-14
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф2
|22.12.2020 08:00
|22.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|19.11.2020
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 101, 120
Олександрія, Іванівська, 3, 5-8, 8А, 9, 9А
Олександрія, пров.Івана Богуна, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56
|Л1220 6 кВ->ЗТП-1201 6/0.4 кВ->Ф5
|22.12.2020 08:00
|22.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрійське, Дружби, 8, 10-12, 14
Олександрійське, Клубна, 4, 6, 8
Олександрійське, Садова, 32
Олександрія, Клубна, 8
|Л6204 6 кВ->КТП-1224 6/0.4 кВ->Ф6
|22.12.2020 08:00
|22.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А
Пантаївка, Новопразька, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А
|Л613 35 кВ->Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ
|22.12.2020 08:00
|22.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|11.12.2020
|Приютівка, Привокзальна, 4а
Протопопівка, 3-го Грудня, 1, 3-19, 21-25, 25а, 26, 28-39, 39а, 41-49, 51, 55
Протопопівка, Водокачна вул., 1, 3, 3а, 4, 6, 8а, 9, 12, 14а, 16, 20
Протопопівка, Водокачний пров., 1а, 2, 3а, 4-7
Протопопівка, Зелена, 1-11, 13-14, 16, 19-21, 23-28, 30-31, 33-34, 36-38, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73
Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 66а, 67-68, 70-71, 73-74, 78-81, 83, 85-86, 88-92, 94-99, 101-105, 109-110, 112-113, 117, 117а, 119, 121, 127, 131, 133, 141, 151, 155
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Квіткова, 1, 1а, 2-3, 3а, 5-8
Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Козацька, 3-7, 9, 11-13, 15, 17, 19-24, 26-27, 29, 31-32, 34-36, 37а, 38-42, 44-47, 49-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-93, 96-98, 99а, 100-101, 101а, 102-103, 103б, 104-109, 113а, 114-118, 121-128
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а
Протопопівка, Матросова, 6-7, 19, 24, 28, 31, 48, 48А, 50, 52, 60, 62, 64, 64А, 72, 72А
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
Протопопівка, Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, Нагорна, 1-5, 9, 9а, 10-19, 21, 23-24, 24а, 25-27, 30-31, 32а, 33-37, 39, 41а, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 83, 83а, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29
Протопопівка, пров.Зелений, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-7, 9-13, 17, 17а
Протопопівка, пров.Козацький, 1-6
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Садова, 1-12, 14-27, 29-32, 35-38, 38а, 39-41, 43-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-57, 57а, 59-63, 65-70, 72-81, 83-86, 88-95, 97, 99
Протопопівка, Садовий, 1-4, 6, 8, 10
Протопопівка, Сонячна, 9, 13
Протопопівка, Степова, 2-4, 6-7
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
|Л1220 6 кВ->ЗТП-1202 6/0.4 кВ->Ф1
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|11.12.2020
|Олександрійське, Довіри, 7
Олександрійське, Калинова, 5, 7
Олександрійське, Панфілова, 3-6
Олександрійське, Садова, 7, 10, 12, 14, 16
|Л6202 6 кВ->ЗТП-1222 6/0.4 кВ->Ф2
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Пантаївка, Затишна, 1, 3, 5
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-349 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-368 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Л801 35 кВ->ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Михайлівка, Вишнева, 3
Михайлівка, Гагаріна, 1, 1а, 2-7, 15, 17
Михайлівка, Комарова, 1-16, 16а
Михайлівка, Матросова, 1-6, 7а, 8-10, 10б, 13-23, 25-35, 39
Михайлівка, Нова, 1-3, 3А, 4-10, 12-13
Михайлівка, Поповича, 5-16, 18, 20-21
Михайлівка, Чкалова, 2-3, 5, 8-11, 13-14, 14а, 15-20, 22-26, 28
Пахарівка, Вишнева, 1-3, 5-13
Пахарівка, Молодіжна, 1, 1а, 2-4, 6-8, 10-12, 14, 16-18, 25
Пахарівка, Попова, 1, 1а, 2, 4, 6-10, 13-14, 16, 18-20, 22-23, 25-28, 32
Пахарівка, Шкільна, 1-8, 10-15, 19, 21, 23-24, 26, 28-30, 32
Першотравневе, Гагаріна, 1, 3-4, 4А, 5, 6А, 7-10, 13-15, 15А, 16
Першотравневе, Ганнівка, 3А
Першотравневе, Першотравнева, 2, 6-10, 14-15
Першотравневе, Південна, 4
Першотравневе, Південний провулок, 6, 8
Тарасівка, Гагаріна, 2-16, 19, 21-23, 25-29, 29б, 30, 32, 34-36, 38, 44
Тарасівка, Кошового, 1-17, 19, 21-28, 30-32, 34, 36-39, 41-42, 44
Тарасівка, Сорокіна, 1, 3, 7, 9, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 31-32, 35, 38, 40
Ульянівка, Квіткова, 1-2, 4, 4а, 5, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-36
Ульянівка, Центральна, 1, 1а, 2-8, 10, 12, 18
Ульянівка, Шкільна, 2-5, 5а, 5б, 6-7, 7а, 8-18, 20, 22-29, 31-32, 34, 36-39, 41-47, 49-53, 55, 57, 59, 61
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 19, 20а, 21-24, 26, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
Червона Кам’янка, Ватутіна, 1, 3-10, 12, 14-16, 18-20, 24-25, 36
Червона Кам’янка, Вишнева, 1-16, 18-19, 21-22, 24, 26, 28-29, 29а, 30, 32-33, 35-38, 40, 42, 45-46, 48-49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69
Червона Кам’янка, Лісництво, 2А
Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
Червона Кам’янка, пров.Козацький, 11
Червона Кам’янка, Степова, 1, 7, 9
Червона Кам’янка, Сухінова, 2, 4-5, 8
Червона Кам’янка, Чапаєва, 1, 3-4, 11, 15
Червона Кам’янка, Шляхівська, 2, 4-5, 8, 10, 12-14, 16-17, 21-22, 24, 26-27, 30, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 64, 70, 88
Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 1, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 3, 7, 9, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-229 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Пахарівка, Вишнева, 1-3, 5-13
Пахарівка, Молодіжна, 1, 1а, 2-4, 6-8, 10-12, 14, 16-18, 25
Пахарівка, Попова, 1, 1а, 2, 4, 6-10, 13-14, 16, 18-20, 22-23, 25-28, 32
Пахарівка, Шкільна, 1-8, 10-15, 19, 21, 23-24, 26, 28-30, 32
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-414 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Тарасівка, Кошового, 1-17, 19, 21-28, 30-32, 34, 36-39, 41-42, 44
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-264 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Тарасівка, Гагаріна, 2-16, 19, 21-23, 25-29, 29б, 30, 32, 34-36, 38, 44
Тарасівка, Сорокіна, 31
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-479 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-511 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-141 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|23.11.2020
|Косівка, Миру, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 120, 123, 125, 131, 142, 148
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-90 6/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Бандурівка, Інгулецька, 41, 44, 48
Бандурівка, Пушкіна, 1-12, 14-15, 17-21
Бандурівка, Садова, 3-4, 6-9, 11, 17
Бандурівка, Степова, 1-3, 5-7, 9-10
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-283 10/0.4 кВ
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Л-132 за РЛ-61
|24.11.2020
|Л143 10 кВ->КТП-497 10/0.4 кВ->Ф1
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.11.2020
|Попельнасте, Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
Попельнасте, Набережна, 1-4, 6-7
|Л134 10 кВ->КТП-412 10/0.4 кВ->Ф1
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.11.2020
|Травневе, Молодіжна, 15
Травневе, Центральна, 2-10, 12, 14-18, 20-29, 31, 33
|Л132 10 кВ->КТП-582 10/0.4 кВ->Ф1
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Михайлівка, Матросова, 13-23, 25-35, 39
Михайлівка, Чкалова, 2-3, 5, 8-11, 13-14, 14а, 15-20, 22-26, 28
|Л151 10 кВ->КТП-160 10/0.4 кВ->Ф1
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|23.11.2020
|Олександрівка, Вишнева, 81-92, 94-96, 96а, 97
|Л-99 10 кВ->КТП-1409 10/0.4 кВ->Ф2
|23.12.2020 08:00
|23.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|19.11.2020
|Олександрія, Максима Бендерова, 175, 177, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 197, 199, 203, 205, 207, 207А, 209, 211, 213, 215, 277А, 277Б, 303
Олександрія, Надії, 14, 16, 20, 36, 44
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ
|23.12.2020 09:00
|23.12.2020 13:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 45
Олександрія, Бульварна, 36, 38, 40
Олександрія, Григорія Усика, 51, 60, 69, 71, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97
Олександрія, Діброви, 40, 42, 65
Олександрія, пл.Соборна, 17
Олександрія, пров.Якова Шахунянца, 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Ярмаркова, 16-22, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 2Т 6/0.4 кВ
|23.12.2020 09:00
|23.12.2020 13:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1147 2Т 10/0.4 кВ
|23.12.2020 13:00
|23.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, 6-го Грудня, 141 корп.2
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1147 1Т 10/0.4 кВ
|23.12.2020 13:00
|23.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, 6-го Грудня, 141 корп.1, 141 корп.3, 141 корп.4, 141 корп.5, 143
|Л-99 10 кВ->КТП-1409 10/0.4 кВ->Ф3
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|20.11.2020
|Олександрія, Максима Бендерова, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 233А, 235, 235А, 235Б, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 263, 265, 267, 267А, 269, 271, 273, 275, 277, 279
Олександрія, Надії, 11, 17, 46, 54, 58
|Л132 10 кВ->КТП-582 10/0.4 кВ->Ф1
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Михайлівка, Матросова, 13-23, 25-35, 39
Михайлівка, Чкалова, 2-3, 5, 8-11, 13-14, 14а, 15-20, 22-26, 28
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123-124, 203
|Л613 6 кВ->КТП-1062 6/0.4 кВ->Ф3
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.11.2020
|Олександрія, Вугільна, 22, 24, 26, 28-32, 34-38, 38А, 39, 41, 43, 45, 47
Олександрія, Кам’яна, 72
Олександрія, Партизанська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 133
Олександрія, пров.Гвардійський, 1-11, 11А, 12-15, 17
Олександрія, пров.Мар’ївський, 1-11, 11А, 12, 14, 16, 18, 20
Олександрія, пров.Мурманський, 2
Олександрія, Рікова, 26, 28, 28А, 30, 32-33, 33А, 35, 37, 39, 41
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-165 10/0.4 кВ
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|П.Загір’я, Макаренка, 1
Трудовка, Берегова, 1-5, 5а, 6а, 7-9, 11-20, 22-24, 26-38, 38а, 41, 44-45, 50, 52-54, 57
Трудовка, Кошового, 1-3, 5-7
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|24.11.2020
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19-23, 25, 25А, 26-28, 31-34, 37-39, 41, 41А
Глибоке, Баранова, 2а, 3, 3А, 5, 5А, 8А, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
Запоріжжя, Лісова, 1, 3, 3А, 5, 17, 19А, 21, 25, 27, 31, 35, 35А, 37, 37а, 38А, 39, 39А, 45
Запоріжжя, М.Грушевського, 2-3, 6, 11, 13-14, 17, 19-20, 25, 27, 31
Запоріжжя, П.Сагайдачного, 2-3, 5, 5А, 12
Лікарівка, Залізнична будка 305км,
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Лісна, 1-4, 4А, 5-8, 8а
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
Мар’ївка, пров. Кошового, 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Недогарки, Садова, 1-5, 7-16, 18-21, 23-33, 35-36, 38-49, 51-52, 54-56, 58-63, 65-69, 71-76, 80, 82
Недогарки, Степова, 1, 3-6, 8, 12-17, 19, 21, 23а, 25, 27
Недогарки, Центральна, 2, 4-16, 20, 24, 29-31, 33-39, 41, 43-50, 50а, 51-60, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82
Недогарки, Шевченко, 1, 3-7, 10-27, 29-37, 39-46, 48-59
Новоулянівка, Вишнева, 1-4, 7, 7А, 8, 11-12, 14
Новоулянівка, Гоголя, 2, 6-7, 10-11, 17, 19
Новоулянівка, Центральна, 2-3, 3а, 4-7, 9-19, 24-25, 27-34, 38-43, 45-46, 48-55, 57
|Л57 10 кВ->ЗТП-1412 10/0.4 кВ->Ф5
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Олександрія, Юрія Осмоловського, 31
|Л1220 6 кВ->ЗТП-1202 6/0.4 кВ->Ф2
|24.12.2020 08:00
|24.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|11.12.2020
|Олександрійське, Калинова, 14
Олександрійське, Ковтуна, 24, 28, 30, 32, 34-35, 37-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Олександрійське, Садова, 1, 3-4
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1056 2Т 10/0.4 кВ
|24.12.2020 13:00
|24.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, пр.Соборний, 98, 100, 104, 120
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1056 1Т 10/0.4 кВ
|24.12.2020 13:00
|24.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, пр.Соборний, 102
|Л143 10 кВ->КТП-322 10/0.4 кВ->Ф2
|28.12.2020 08:00
|28.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Попельнасте, Перемоги, 1, 3-4, 6, 9, 11-14, 16, 17а, 41
|Л132 10 кВ->КТП-582 10/0.4 кВ->Ф1
|28.12.2020 08:00
|28.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Михайлівка, Матросова, 13-23, 25-35, 39
Михайлівка, Чкалова, 2-3, 5, 8-11, 13-14, 14а, 15-20, 22-26, 28
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ
|28.12.2020 08:00
|28.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Ізмайлівка, Центральна, 1, 1а, 2-8, 10-20, 22-26, 29-30, 32-33, 36, 38-40
Ізмайлівка, Шевченко, 2, 4-8, 10-12, 14, 16, 20, 22
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-515 10/0.4 кВ
|28.12.2020 08:00
|28.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Ізмайлівка, Набережна, 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 35, 39
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-331 10/0.4 кВ
|28.12.2020 08:00
|28.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Королівка, Вишнева, 3-9, 11, 13
Королівка, Гагаріна, 2, 3а, 4, 6, 11-16, 18, 20-21
Королівка, Залізнична, 4, 6
Королівка, Польова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Королівка, Широка, 2-14, 17-19
|Л6204 6 кВ->КТП-1224 6/0.4 кВ->Ф6
|28.12.2020 08:00
|28.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А
Пантаївка, Новопразька, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1101 6/0.4 кВ
|28.12.2020 09:00
|28.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, пр.Соборний, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 42
Олександрія, пров.Мічуріна, 1-6
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л617 6 кВ->ЗТП-1055 6/0.4 кВ
|28.12.2020 13:00
|28.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, 6-го Грудня, 57
Олександрія, Святомиколаївська, 70, 70А
Олександрія, Софіївська, 2, 4
Олександрія, Шевченка, 134, 137-138, 143, 145, 147, 147А
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ
|29.12.2020 08:00
|29.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47
|Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф1
|29.12.2020 08:00
|29.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|23.11.2020
|Войнівка, В.-Польова, 1-4, 4а, 4б, 4В, 5-6, 6а, 6б, 7, 7а, 8-9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12-15, 15а, 17
Войнівка, Вишнева, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33
Войнівка, Першотравнева, 1-2, 2а, 3-9, 9а, 10-11
Войнівка, Польова, 2-3, 5-10, 10а, 11, 13-16, 16а, 17, 17а, 18-19, 19а, 20-22, 22а, 23-25, 25а, 26, 26а, 27-29, 29а, 29б, 30-31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а
|Л177 10 кВ->КТП-220 10/0.4 кВ->Ф2
|29.12.2020 08:00
|29.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Медове, Весела, 1, 4, 6, 8
Медове, Вишнева, 1-3
Медове, Молодіжна, 1
Медове, Пролетарська, 1, 3, 6, 8, 18
Медове, Садова, 1, 6, 9, 9А
Медове, Степова, 7
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф3
|29.12.2020 08:00
|29.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Олександрія, Виноградна, 17, 19-22, 24, 26
Олександрія, Іванівська, 21
Олександрія, Леоніда Чернова, 55, 62, 85
Олександрія, Олександрійська, 20-26, 28-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Польова, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Вересневий, 7
Олександрія, пров.Олени Журливої, 20
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф1
|29.12.2020 08:00
|29.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89-98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
Олександрія, Виноградна, 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Нижче-Польова, 51, 53, 55, 57, 59, 61-74, 74А, 75-80, 82, 84, 84А, 86, 88
Олександрія, Олексія Скічка, 82, 84, 86, 88-95, 98-110
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36
|Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф2
|29.12.2020 08:00
|29.12.2020 18:00
|Капітальний ремонт
|08.12.2020
|Войнівка, Центральна, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74а, 76, 78, 80, 84, 86-92, 92а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
|Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ->Ф2
|29.12.2020 09:00
|29.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Михайлівка, Матросова, 1-6, 8, 10, 10б
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->ЗТП-1155 1Т 6/0.4 кВ
|29.12.2020 09:00
|29.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, пр.Будівельників, 37
|ПС АФДБ 1Т 35/6 кВ->Л621 6 кВ->ЗТП-1155 2Т 6/0.4 кВ
|29.12.2020 09:00
|29.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Бєлінського, 1-11
Олександрія, Василя Сухомлинського, 3а
Олександрія, Миру, 56, 58, 60, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Нагорна, 73, 75, 77
Олександрія, пр.Будівельників, 35, 37А
Олександрія, пров.Рилєєва, 1-6
Олександрія, пров.Чернишевського, 1-6
Олександрія, Руднєва, 1-12
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1191 1Т 10/0.4 кВ
|29.12.2020 13:00
|29.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Міліцейська, 131
Олександрія, Садова, 31, 33
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1191 2Т 10/0.4 кВ
|29.12.2020 13:00
|29.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Олександрія, Садова, 33А
Олександрія, Ушинського, 27, 29
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-141 10/0.4 кВ
|30.12.2020 08:00
|30.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|23.11.2020
|Косівка, Миру, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 120, 123, 125, 131, 142, 148
|Л177 10 кВ->КТП-220 10/0.4 кВ->Ф3
|30.12.2020 08:00
|30.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Медове, Вишнева, 24А, 28А, 29а
Медове, Молодіжна, 2-3
Медове, Пролетарська, 13
Медове, Степова, 1-4, 8, 11, 13-14
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-111 10/0.4 кВ
|30.12.2020 08:00
|30.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Л6204 6 кВ->КТП-1224 6/0.4 кВ->Ф6
|30.12.2020 08:00
|30.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|14.12.2020
|Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А
Пантаївка, Новопразька, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->КТП-1229 6/0.4 кВ
|30.12.2020 09:00
|30.12.2020 14:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Пантаївка, Вугільна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32
Пантаївка, Магістральна, 63
Пантаївка, Шевченка, 31
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ->КТП-1233 6/0.4 кВ
|30.12.2020 13:00
|30.12.2020 16:00
|Плановий ремонт
|23.11.2020
|Пантаївка, Магістральна, 51, 51А, 53, 55, 57, 59
Пантаївка, пров.Шевченка, 1-19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33
Пантаївка, Шевченка, 2-28
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-111 10/0.4 кВ
|31.12.2020 08:00
|31.12.2020 18:00
|Плановий ремонт
|16.11.2020
|Л143 10 кВ->КТП-322 10/0.4 кВ->Ф1
|01.01.2021 09:00
|01.01.2021 17:00
|Плановий ремонт
|30.11.2020
|Попельнасте, Перемоги, 17-18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-29, 32-39, 42-43, 57, 63