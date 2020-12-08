Підтримка громадян і бізнесу під час карантину: Президент України підписав відповідні закони

Учора, 07 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав закони «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1071-ІХ та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1072-ІХ. Зазначені закони були ініційовані Главою держави для підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19. Законодавчі ініціативи були ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року.​

Крім того, Президент підписав Закон «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 1073-ІХ. Документ розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: одноразова матеріальна допомога громадянам у разі посилення карантину; матеріальна допомога бізнесу для збереження робочих місць; одноразова компенсація бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.

Статтею 3 Закону України № 1071-ІХ передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги юридичним особам. Така виплата має перераховуватися працівникам, яким вимушено скорочено чи може бути скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу. Розмір виплати складає до 8 тисяч грн (на кожного працівника). Слід зазначити, що передбачені і обмеження щодо виплати коштів.

«Після набрання чинності закону, Кабінетом Міністрів України має бути прийнято відповідні нормативні документи для практичної реалізації його положень. Після набрання ними чинності і затвердження відповідних бюджетних призначень базові центри зайнятості та філії обласного центру зайнятості зможуть розпочати прийом документів для виплати коштів. По мірі прийняття цих нормативних актів буде надаватись додаткова інформація», – зазначає директорка Кіровоградського обласного центру зайнятості Лілія Колесник.