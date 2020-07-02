Хто і коли чергуватиме у липні на «гарячій лінії» Пенсійного фонду у Кіровоградській області?

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки за номером телефону (0522) 330-441 відповідають керівники структурних підрозділів:

02 липня 2020 року – начальник управління контрольно-перевірочної роботи Світлана Володимирівна Кривенко.

09 липня 2020 року – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна Копач.

16 липня 2020 року – заступник начальника головного управління Олена Яківна Романченко.

23 липня 2020 року – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Ганна Георгіївна Арутюнян.

30 липня 2020 року – начальник відділу з питань призначення пенсій управління застосування пенсійного законодавства Інна Володимирівна Ратушна.

За даними сайту “Олександрійської РДА”, в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441.