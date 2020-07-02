У Приютівській ОТГ оголосили конкурс на створення оригінального логотипу до річниці громади

Приютівська селищна рада оголосила конкурс на визначення концептуальної ідеї бренду Приютівської громади та створення її логотипу з нагоди третьої річниці створення Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Призовий фонд відкритого творчого конкурсу складає 5 000 гривень.

Заявки на участь та концептуальні пропозиції приймаються на електронну пошту inbox1@pryiutivka-community.gov.ua з позначкою «Заявка», або безпосередньо до Приютівської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4, смт Приютівка, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28034.

Умови та порядок проведення Конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи;

Участь у конкурсі безкоштовна;

Конкурс проводиться з 01.07.2020 року по 07.08.2020 року;

Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

Конкурс проводиться у наступні етапи та строки:

І етап – відбірковий (01.07 – 30.07) – прийом заявок та концептуальних пропозицій;

ІІ етап – пів-фінал (31.07 – 03.08) – відбір оргкомітетом в рамках відкритої бренд-сесії, найкращих ідей з логотипом;

ІІІ етап – фінал (04.08 – 07.08) – оприлюднення конкурсних робіт двох або більше фіналістів та онлайн-голосування за найкращу концептуальну пропозицію та логотип протягом 4 днів.

Роботи конкурсантів оцінюватимуться за 100 бальною шкалою. Максимальна оцінка Оргкомітету 80 балів. Конкурсна робота, яка набрала найбільшу кількість голосів в онлайн голосуванні отримує додаткових 20 балів;

Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам конкурсу, будуть оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються;

Конкурсні роботи, подані на конкурс, не повертаються;

Факт участі у конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

Вимоги до конкурсних робіт наступні.

До участі у Конкурсі допускаються роботи, які включають наступні елементи: зміст ідеї бренду, графічне зображення логотипу, авторські пояснення щодо виконання логотипу та письмове обґрунтування концептуальної ідеї та логотипу.

Конкурсні роботи супроводжуються заявою за власним підписом учасника Конкурсу – автора роботи/робіт про його згоду на використання його ескізу або елементів ескізу під час остаточного затвердження логотипу.

Логотип повинен бути оригінальним за художнім рішенням та ідеєю. Відображати мету і завдання Конкурсу, бути унікальним, лаконічним та передавати унікальні конкурентні переваги Приютівської об’єднаної територіальної громади на регіональному та національному рівнях. Логотип має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

На конкурс логотипів не допускається подання зображення, права інтелектуальної власності на які, або елементи яких належать іншим власникам.

Концептуальна пропозиція має містити: назву конкурсної роботи із зазначенням ПІБ автора та порядковим номером роботи, якщо від автора подано декілька ескізів; опис концептуальної пропозиції у форматі Word/PDF.

Логотип має бути розробленим у двох варіантах: кольоровому та чорно-білому.