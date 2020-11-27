Скільки олександрійцям доведеться сплатити за газ у грудні?

Нафтогаз України встановив на грудень 2020 року ціну на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО) на рівні 6,33 грн/куб. (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат), повідомляє «Голос Громади» на сайт компанії.

У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася. Крім того, тариф «річний» у грудні збережений на рівні 6,45 грн/куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз» різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК «Нафтогаз України» підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, «Нафтогаз» підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

У жовтні ціна газу не змінювалася.

У листопаді «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Крім того, тариф «річний» з листопада підвищений на 23,1% – з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

