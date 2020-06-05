Керівник області відвідав Олександрію з робочим візитом

Вчора, 4 червня, з робочим візитом Олександрійщину відвідав голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олесандрійської РДА.

Під час візиту керівник області зустрівся з керівництвом району й міста, головами Приютівської, Новопразької та Попельнастівської селищних рад.

Голова облдержадміністрації ознайомився з діяльністю та забезпеченням міської в/ч 2269, оглянув аеродром і нові зразки авіаційної техніки. Крім того, Андрій Богданович побував в Центральній міській лікарні, де з представниками лікарні обговорили проект будівництва приймального відділення медзакладу. Також, очільник Кіровоградщини ознайомився з роботою і матеріально-технічною базою стаціонарних відділень та кадровим потенціалом лікарні.

Андрій Балонь зазначив, що цього року планується завершити мережу опорних шкіл з їх філіалами, та реалізуватиметься програма «Безпечна школа», у рамках якої опорні навчальні заклади матимуть відео спостереження, турнікети, дистанційне вимірювання температури й інформаційну систему, яка дозволить батькам контролювати місцезнаходження дитини.

Зокрема, була проведена нарада, що стосувалась питання соціально-економічного розвитку міста і району та ефективного управління місцевого самоврядування, життєдіяльності області та Олександрійщини.