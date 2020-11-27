За останню добу на Кіровоградщині виявили 118 нових хворих на коронавірус

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За попередню добу на Кіровоградщині від коронавірусу одужало 37 осіб, спеціалісти провели 860 досліджень методом ПЛР, підтвердили 118 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє «Голос Громади» на Кіровоградську ОДА.

Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят один у місті Кропивницькому;
три у місті Олександрія;
два у місті Знам’янка;
два у місті Світловодськ;
дев’ять у Кропивницькому районі;
три у Маловисківському районі;
вісім у Новоархангельському районі;
вісімнадцять у Олександрівському районі;
два у Петрівському районі.

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Також, нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про 44-річну жінку з Голованівського району. Вона померла у місті Вінниця.

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