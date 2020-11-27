За останню добу на Кіровоградщині виявили 118 нових хворих на коронавірус

За попередню добу на Кіровоградщині від коронавірусу одужало 37 осіб, спеціалісти провели 860 досліджень методом ПЛР, підтвердили 118 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє «Голос Громади» на Кіровоградську ОДА.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят один у місті Кропивницькому;
три у місті Олександрія;
два у місті Знам’янка;
два у місті Світловодськ;
дев’ять у Кропивницькому районі;
три у Маловисківському районі;
вісім у Новоархангельському районі;
вісімнадцять у Олександрівському районі;
два у Петрівському районі.
Також, нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про 44-річну жінку з Голованівського району. Вона померла у місті Вінниця.