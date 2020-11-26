На Кіровоградщині 23-річна шахрайка торгувала в Instagram неіснуючим взуттям

23-річна мешканка Кіровоградщини через Instagram продавала жіноче взуття за умови повної або часткової передплати, але після отримання грошей зловмисниця зникала і не надсилала оплаченого товару, повідомляє «Голос Громади» на сайт ГУНП поліції області.

Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області викрили місцеву жительку у шахрайстві.

Поліція з’ясувала, що фігурантка ошукала понад 200 людей, а сума збитків, які вона їм завдала, майже 400 тис. грн.

Правоохоронці знайшли у її помешканні комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, які жінка використала для шахрайства.

За фактом злочинної діяльності відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

