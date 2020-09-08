Кількість хворих на коронавірус у Кіровоградській області не зменшується

На ранок, 08 вересня, у Кіровоградській області підтверджено 867 випадки COVID-19, з них 9 нових протягом останньої доби, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт «Кіровоградської ОДА».

Інфікувaлись чотири жінки та троє чоловіків із м. Кропивницький також підтвердили у жінки з смт. Петрово жінка з смт. Вільшанка.