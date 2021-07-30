Олександрія почала готуватися до Дня Незалежності

На першому засіданні робочої групи обговорили можливі заходи та варіанти формату проведення двох державних свят – Дня Прапора України та 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Засідання провела голова організаційного комітету, секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк. Присутні, а це керівники та начальники підвідомчих структур, директори клубних формувань та бібліотечної системи, старости сіл та селища та представники громадських організацій, надали свої пропозиції та ідеї, проговорили технічні моменти з підготовки святкових заходів, та різноманітні сюрпризи, якими планується дивувати мешканців та гостей нашої громади.

Також йшлося про можливість залучення додаткових рейсів, аби усі охочі мали можливість потрапити на свято. Відповідне повідомлення про дані рейси буде додатково опублікована на сайті міської ради.