Сучасні кабінети фізики і шкільний автобус для олександрійських школярів

На чергове переоснащення чекає загальнооосвітня галузь Олександрії до початку нового навчального року, повідомляє «Голос Громади».

Про це поінформував присутніх на черговому засіданні виконкому міський голова Сергій Кузьменко. За його словами, завдяки відповідній державній програмі на умовах співфінансування з місцевим бюджетом з`явилася можливість придбати найсучасніше навчальне обладнання для шкільних кабінетів фізики. «Ми будемо звертатися до депутатів з прохання виділити на це 300 тисяч гривень, аби наші діти мали більш сучасні класи та загалом, можливості для того, щоб отримувати освіту в найвищій її якості», – зазначив міський голова. Планується переоснащення двох фізичних кабінетів-класів – у Ліцею інформаційних технологій та Олександрійському колегіумі.

За його ж повідомленням, для олександрійських учнів буде придбано шкільний автобус з метою більш зручного щоденного перевезення їх до навчальних закладів. Крім того, в освітній сфері міста з`являться й інші оновлення: будуть спеціально до нового навчального року придбані 240 нових ноутбуків, збудований фізкультурно-спортивний комплекс на базі НВК №17 тощо (про ці та інші освітні напрацювання раніше повідомляв «Голос Громади»).