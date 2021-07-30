В Олександрії діє фестиваль гладіолусів

Сьогодні в місті відкрилася V Всеукраїнська виставка-фестиваль гладіолусів, повідомляє «Голос Громади».

Цей яскравий культурний захід, що став вже традиційним для Олександрії, розпочався з феєричного відкриття у міській бібліотеці для юнацтва. Але навіть ще до цього учасників фестивалю та його гостей біля входу бібліотеку зустрічали мажорні мелодії у виконанні Олександрійського муніципального духового оркестру «Ліра». А власне урочисте відкриття розпочалося у залі бібліотеки з концертних виступів зовсім маленьких, а також юних та дорослих вокалістів і майстрів хореографії Палацу культури «Світлопільський».

З промовою до присутніх звернулася заступниця міського голови Ірина Чемерис. Вона тепло привітала учасників виставки та відзначила важливу естетичну роль, яку відіграють ці щорічні квіткові свята у культурному житті Олександрії, за що висловила їм глибоку вдячність. Подяка була підкріплена нагородами – почесними дипломами, які посадовець вручила кожному учаснику-квіткарю. Адже ці ентузіасти-селекціонери вклали неабияку працю та частину своєї душі, аби виростити цю красу, привезти її до Олександрії за багато кілометрів (що саме по собі вже є непростим завданням) і нарешті – вразити цією красою відвідувачів фестивалю. Не зайвим буде додати: щоразу на таких фестивалях присутні декілька нових, виведених спеціально, сортів гладіолусів. Цього разу їх було аж три і ці новинки квітникарства навіть не мали назв. Отож ще однією (завершальною) родзинкою свята був конкурс назв, які міг запропонувати будь-хто з відвідувачів. Журі розглянуло ці пропозиції і вибрало з них найпромовистіші назви; таким чином новинки гладіолусної селекційної роботи отримали свої «імена», присвоєні їм олександрійськими «хрещеними батьками і матерями». А також усі відвідувачі мають змогу поділитися враженнями і залишити свої письмові відгуки про побачене на спеціальних «скрижалях історії» цього дійства.

Відвідувачів вітали та охоче спілкувалися з ними також постійні члени ініціативного «ядра» фестивалю, гості Олександрії – кандидат фізико-математичних наук, секретар громадської організації «Гладіолуси без кордонів» Юрій Дубовенко та кандидат біологічних наук Владислава Патока. А головний і незмінний організатор цієї традиційної виставки, науковець- селекціонер Ігор Гречаний в інтерв`ю «Голосу Громади» зазначив, що цього разу до Олександрії свої витвори флори привезли аматори з різних міст Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Полтавської і Кіровоградської областей – всього 21 учасник, а сортів гладіолусів вони представили очам олександрійців аж понад триста!

І це не найбільша кількість. Як зауважив пан Ігор, минулого року з відомих усім пандемічних причин фестиваль гладіолусів не проводився взагалі, і за образним висловлюванням нашого співрозмовника, надалі захід міг би просто «вмерти», оскільки і протягом цього року мали місце ряд схожих на минулорічні та інших проблем з його проведенням.

«А у вирощуванні гладіолусів така специфіка, що готуватися до проведення липневого фестивалю треба ще на початку лютого. Але нам таки вдалося цього разу його провести», – підсумував організатор виставки Ігор Гречаний. І ідейне «ядро» святкової виставки з вдячністю відгукнулося про керівництво нашого міста, яке і цього разу посприяло проведенню заходу.

Отож виставка розпочалася і триватиме вона у просторому залі юнацької бібліотеки (проспект Соборний, 100) 30 липня до 18:00 години і 31 липня – з 9:00 до 17:00 години. Організатори фестивалю запрошують усіх охочих, вхід вільний.