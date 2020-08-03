10% кешбеку за посилки: Укрпошта та Монобанк запускають перший партнерський проєкт

Укрпошта спільно з Монобанком з 1 серпня і до 31 жовтня запускає партнерський проєкт у автоматизованих поштових відділеннях, повідомляє “Голос Громади”.

Усі відправники та одержувачі посилок, які розраховуватимуться за послуги доставки картками Монобанк у мережі POS-терміналів Укрпошти,

миттєво отримають кешбек

(повернення грошей на картку) в розмірі 10% від вартості послуг.

Проєкт передбачає кешбек (знижку) на послуги «Укрпошта Стандарт», «Укрпошта Експрес» та SmartBox, який отримуватимуть як відправники, так і отримувачі посилок, які розраховуватимуться картками Монобанк у мережі POS-терміналів Укрпошти за вартість доставки посилок.

«Ми продовжуємо долати внутрішні і зовнішні стереотипи, пов’язані із «совковим іміджем», якого Укрпошта набувала протягом минулих десятиліть. За останні роки ми значно просунились у співпраці із сучасними вітчизняними та міжнародним бізнес-гравцями і продовжуємо свій рух далі. Нині ми анонсуємо партнерську програму із Монобанком – одним із найінноваційніших гравців на фінансовому ринку. У рамках промо з Монобанком кожен відправник або отримувач посилок Укрпошти отримуватиме 10% кешбеку, якщо розраховуватиметься за вартість доставки посилок картками Монобанку. Водночас, ми руйнуємо ще один міф про те, що Укрпошта не хоче дружити із банками. Як бачите, Укрпошта – надійний бізнес-партнер, готовий до співпраці із банківськими установами. Ми дбаємо як про турботу про наших клієнтів, так і про довгострокові відносини з нашими бізнес-партнерами. Долучайтеся до спільної пропозиції Укрпошти та Монобанку, заощаджуйте з нами», – зазначила заступник генерального директора із розвитку мережі Валентина Дудко.

Нагадуємо, що отримати та відправити посилку у відділеннях Укрпошти клієнти зможуть більш комфортно у другій половині дня. А до 13:00 компанія пропонує суттєво заощадити під час дії «Щасливих годин для платежів» при оплаті комунальних та інших платежів.

5000 POS-терміналів для прийому оплати платіжними картками встановлено в найбільш завантажених автоматизованих поштових відділеннях України у обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2000 жителів.