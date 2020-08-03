Олександрійцю життєво необхідна термінова допомога

34-річному олександрійцю Володимиру Ференцю терміново потрібна допомога. Родина та друзі Володимира збирають кошти на операцію, аби врятувати йому життя, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на звернення близьких потерпілого.

Наслідком травми при падінні став перелом шийного відділу хребта.

Наразі чоловік перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні у важкому стані.

Життя Володимира напряму залежить від зібраних коштів. Необхідна сума для операції – понад сто тисяч гривень. Додатково буде потрібен довготривалий і дороговартісний курс реабілітації.

Дружина Ірина та сестра Марина просять усіх небайдужих внести частинку своєї допомоги і дати їхній рідній людині шанс на одужання.

Кожна копійка для Володимира Ференця – це надія на продовження життя!

Карта ПриватБанку: 5168 7427 0752 5485 – Ференець Марина Володимирівна (сестра Володимира).

Всі підтверджуючі дану ситуацію медичні документи родина постраждалого має.