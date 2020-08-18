Кіровоградщина: за яких умов зберігається право на призначення пенсії державного службовця?

Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», повідомляє “Голос Громади”.

При цьому, згідно із прикінцевими положеннями Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ (далі – Закон № 3723) збережено державним службовцям за умов:

– пенсія не призначалася особі відповідно до Закону № 3723;

– станом на 01 травня 2016 року особа мала не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, або станом на 01.05.2016 року особа займала посаду державної служби та мала не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців;

– особа досягла відповідного віку (чоловіки – 62 роки; жінки – пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

– страховий стаж особи становить не менше 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок.