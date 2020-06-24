Кіровоградщину відвідає президент України

В рамках програми «Велике будівництво» 1 липня, президент України відвідає Кіровоградську ОДА, повідомляє «Голос Громади» на сайт «CBN».

Зазначимо, «Велике будівництво» передбачає з-поміж іншого ремонти та реконструкцію приймальних відділень обласної лікарні, міської лікарні швидкої медичної допомоги в Кропивницькому, а також 4 районних лікарень.

Крім того, в рамках програми заплановані ремонти в освітніх закладах, реконструкція 4 стадіонів і спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву – 2 у Кропивницькому.