Харчування в олександрійських школах і дитсадках: нові ціни з 1 вересня

Міська влада ухвалила збільшити в цілому вартість дитячого харчування і бюджетні видатки на нього у закладах середньої та дошкільної освіти у новому навчальному році, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради ухвалив відповідне рішення на своєму черговому засіданні 6 серпня. Згідно з цим рішенням, новий ціновий «розклад» харчування учнів шкіл та вихованців дитячих садків буде таким:

Вартість шкільного обіду з 1 вересня цього року становитиме 15 гривень. Для дітей-школярів, які відносяться до пільгових категорій (цей перелік визначений державними законами) харчування залишатиметься безкоштовним.

Нова вартість добового харчування у дитсадках та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів міста встановлена у розмірі 22 грн 20 коп.

У санаторному дитсадку-яслах №16 вартість харчування становитиме 35 гривень на добу.

Для вихованців дитсадка-ясел №25 груп денного короткотривалого перебування ціна харчування – 16 грн 65 коп. на добу.

Рішення виконкому також затвердило розміри батьківських плат за харчування дітей у дитсадках. Наприклад, у дошкільному закладі №25 батьки платитимуть з розрахунку 11 грн 40 коп. за добу за одну дитину. У всіх інших дитсадках (крім санаторного №16) батьківська плата для харчування однієї дитини становитиме 15 грн 20 коп. за добу. Якщо у дитсадку виховується троє і більше дітей з однієї родини, то їхні батьки платитимуть 50 % загальної вартості харчування.

Різниця між вартостями харчування у дитсадках та батьківською платою, вартість безкоштовного дитячого харчування для пільгових категорій компенсуватиметься з міського бюджету. Видатки на це передбачені у сумі 590 тисяч гривень.