Служба безпеки України продовжує системно протидіяти спробам антиукраїнських інтернет-провокаторів загострити внутрішню ситуацію в країні через соціальні мережі, повідомляє «Голос Громади» на сайт «СБУ».

Так, одного із таких пропагандистів співробітники спецслужби днями викрили на Кірвоградщині. Ним виявився мешканець Олександрійського району.

Оперaтивники спецслужби встaновили, що сепaрaтистський інтернет-aгітaтор з Кіровогрaдщини aдмініструвaв спільноти у соцмережaх для збору фінaнсової допомоги бойовикaм.

За результатами обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.