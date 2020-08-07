На одному з пляжів Олександрійського району у воді виявили кишкову паличку

Купатися в даній водоймі в межах селища санітарні лікарі не радять, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на пляжі в селі Войнівка Олександрійського району.

Результати досліджень відповідали гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками: в м.Олександрії, смт. Онуфріївка, смт. Павлиш, с. Куцеволівка Онуфріївського району, смт.Новгородка («Квітуча Балка» та Урочище Терник»), м.Долинська, смт.Новоархангельськ (селищний пляж, «Кучери», ДОЗ Бригантина), м.Гайворон, м.Кропивницький (Ковалівський, Новомиколаївський, «Міський сад»), Кропивницький район- Обознівське водосховище.