Кого на Кіровоградщині першочергово вакцинуватимуть від COVID-19?

МОЗ визначило перелік осіб, яких в першу чергу щеплюватимуть від коронавірусу. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу департаменту охорони здоров’я ОДА.

Першочергово проходитимуть імунізацію громадяни, які знаходяться в групі ризику.

Додатковим пріоритетом в отриманні щеплення буде вважатися також старший вік людини – 60+.

Згідно з попередніми показниками населення від COVID-19, рекомендованими до проведення щеплень є:

1) медичні працівники;

2) військовослужбовці;

3) працівники соціальної сфери;

4) особи, які проживають у закладах із надання довгострокового догляду та персонал;

5) люди похилого віку (60 років і старше);

6) працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, поліцію, Нацгвардію, СБУ, МВС;

7) вчителі та інші працівники сфери освіти;

8) особи, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах і працівники;

9) дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями;

10) інші категорії населення та професійні групи, які знаходяться у групі ризику, включаючи громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, МОЗ уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech, Китай). Як зазначають у відомстві, це не єдина вакцина, яка буде закуповуватися державою.

Основним провайдером вакцинації на Кіровоградщині буде регіональний Центр громадського здоров’я.