Укрпошта запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки

У понад 3000 автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard.

Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію.

Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчим, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою.

Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.

«Укрпошта продовжує вдосконалювати фінансові сервіси та вводити нові послуги в залежності від запиту клієнтів. Відтепер у поштових відділеннях можна поповнити банківську картку. Послуга є особливо затребуваною в тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишились картки, зокрема, і кредитні, які потрібно погасити. А Укрпошта готова надавати свою інфраструктуру для цього. Не потрібно витрачати час на пошук банку чи термінала. Наші клієнти можуть принести готівку у поштовий офіс і з допомогою оператора поповнити свою картку або картку іншої людини за індивідуальним 16-значним номером. Послуга буде доступна у комп’ютеризованих відділеннях компанії з POS-терміналам”, – відзначив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Нагадаємо, що крім поповнення платіжної картки у відділеннях Укрпошти, клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської картки Visa, MasterCard, Простір. У серпні 2019 року мешканці Львівської області першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки в 315 автоматизованих відділеннях, а у лютому 2020 року – така послуга стала доступною у понад 3000 автоматизованих відділеннях Укрпошти, що обладнані POS-терміналами. Загалом через POS-термінали Укрпошти було здійснено майже 470 тисяч операцій видачі готівки з платіжних карток.

Національний поштовий оператор має 5000 власних POS-терміналів для прийому платіжних карток у найбільш завантажених поштових відділеннях в обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2000 жителів.

За кількістю торговельних терміналів Укрпошта входить до п’ятірки найбільших учасників платіжних систем.