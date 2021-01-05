«Післясвяткові» ДТП в Олександрії

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 7 випадків дорожньо-транспортних пригод. Про це «Голос Громади» повідомила прес-служба поліційного міськвідділу.

Внаслідок однієї ДТП є потерпіла особа.

Так, 2 січня о 23:26 до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 41-річної місцевої мешканки про те, що вона постраждала від дорожньо-транспортної пригоди.

Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що невідомий водій легкового автомобіля сірого кольору, рухаючись по вул. 6-го Грудня, здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом, після чого водій зник з місця ДТ-пригоди.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями автомобілем екстреної медичної допомоги було доставлено до Центральної міської лікарні м. Олександрії.

За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження», – карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого).

Тривають слідчі дії, проводяться заходи з встановлення особи водія.