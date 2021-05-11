Кримінал тижня в Олександрії і 6 ДТП

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 540 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 72 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою в секторі моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з розкритих правопорушень.

29 квітня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло ось таке повідомлення від 32-річної мешканки міста: за час її відсутності вдома невідома особа проникла до домоволодіння жінки і викрала звідти грошові кошти та мобільний телефон заявниці, цим спричинивши їй матеріальні збитки на суму близько 80000 грн. Минулого тижня, в ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 27-річного мешканця Олександрійського району.

Розслідування проводиться у рамках провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

4 травня до поліції звернувся 45-річний олександрієць, який зазнав схожого лиха. Так само, за час відсутності вдома заявника, якийсь злодій заліз до його помешкання і витяг звідти все, що тільки зміг: телевізор, електричний бойлер, пральну машину, 4 радіатори опалення та інші особисті речі господаря на загальну суму близько 20000 гривень. Але кілька днів тому правоохоронці викрили винного в скоєнні цього злочину, 30-річного мешканця міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження також за ч.3 ст.185 КК України з тим же, передбаченим законом, видом покарання.

В Олександрійському райвідділі поліції також повідомили, що за минулий тиждень на його території обслуговування сталося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Протягом тижня працівниками відділу поліції було складено 207 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 88 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 10 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 24 особи (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 23 протоколи про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).