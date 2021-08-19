Як жителі приєднаних олександрійських громад святкуватимуть дні своїх сіл

Визначено план заходів з відзначення Дня с.Головківки і Дня с.Пустельникового та Ізмайлівки, повідомляє «Голос Громади».

Заходи з відзначення Дня Головківки пройдуть 21 серпня і розпочнуться о 17-й годині програмою для дітей «Містечко дитячих мрій» на шкільному майданчику (там же розміститься зона харчування). Урочиста святкова програма «Зачарує білий світ Головківський родовід!» з нагородженнями, концертною програмою, розіграшем лотереї відбудеться на стадіоні «ГОЛовківський» о 19-й годині. 20.00 – розважально-ігрова програма на шкільному подвір`ї. Там же о 20.30 – дискотека. Завершиться святковий день феєрверком о 23.00 год.

День Пустельникового та Ізмайлівки відзначатиметься 22 серпня. 18.00 – розважально-ігрова програма та майстер-класи; 20.00 – захід до Дня села і Дня Незалежності України «Будеш жити, Україно! Мій любий, рідний край!»; 21.30 – Дискотека (всі заходи – на майданчику біля клубу).

(Святкові заходи затверджені виконкомом Олександрійської міської ради. Відповідальні за їх проведення – старости сіл, управління культури і туризму міськради, Олександрійська централізована бібліотечна система, ВСП «Пустельниківський СК», ПК «Олександрійський театр»).