Служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавців Олександрійщини

подати до центру зайнятості замовлення на підбір та професійне навчання безробітних за професіями, потрібними саме для його підприємства;

надати робоче місце на своєму підприємстві для проходження виробничого навчання, практики та стажування безробітних.

Це, безсумнівно, надасть можливість претендентам на вакансію удосконалити свої знання, практичні уміння й навички.

Ефективність та результативність такого навчання гарантована, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники-практики.

Оплата навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.