Служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавців Олександрійщини

Навчаємо на замовлення, або не працевлаштуванням єдиним!
Ваше підприємство шукає фахівця, а кваліфікація претендентів на роботу не відповідає вимогам? Рішення є: служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавця.
Як це працює?
Роботодавець має можливість:
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подати до центру зайнятості замовлення на підбір та професійне навчання безробітних за професіями, потрібними саме для його підприємства;
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брати безпосередню участь у визначенні змісту навчання, погодженні робочих навчальних планів і навчальних програм;
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надати робоче місце на своєму підприємстві для проходження виробничого навчання, практики та стажування безробітних.
Це, безсумнівно, надасть можливість претендентам на вакансію удосконалити свої знання, практичні уміння й навички.
Ефективність та результативність такого навчання гарантована, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники-практики.
Оплата навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Про освітні можливості ДСЗ детальніше тут: https://is.gd/mmu25t