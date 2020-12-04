Служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавців Олександрійщини

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Навчаємо на замовлення, або не працевлаштуванням єдиним!

Ваше підприємство шукає фахівця, а кваліфікація претендентів на роботу не відповідає вимогам? Рішення є: служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавця.

Як це працює?

Роботодавець має можливість:

  • подати до центру зайнятості замовлення на підбір та професійне навчання безробітних за професіями, потрібними саме для його підприємства;

  • брати безпосередню участь у визначенні змісту навчання, погодженні робочих навчальних планів і навчальних програм;

  • надати робоче місце на своєму підприємстві для проходження виробничого навчання, практики та стажування безробітних.
    Це, безсумнівно, надасть можливість претендентам на вакансію удосконалити свої знання, практичні уміння й навички.
    Ефективність та результативність такого навчання гарантована, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники-практики.

    Оплата навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Про освітні можливості ДСЗ детальніше тут: https://is.gd/mmu25t

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