На Кіровоградщині Файно маркет долучився до всеукраїнської кампанії #ПідтримуюЛікарів

Мережа супермаркетів Файно маркет одна з перших у Кіровоградській області долучилися до всеукраїнської кампанії #ПідтримуюЛікарів. Від початку запровадження карантину в Україні й до сьогодні Файно маркет не просто висловлює свою вдячність медичним працівникам Кіровоградщини, а й демонструє свою підтримку реальними діями, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградська правда.

У рамках соціальної ініціативи, запровадженої керівництвом мережі Файно маркет, усі медичні працівники міських та районних лікарень Кіровоградської області забезпечені спеціальними бонусними картками. Бонусна картка дає можливість придбати в будь-якому супермаркеті Файно маркет товари з додатковою знижкою – 10% 1.03.2020 до 31.12.2020 (період дії, з можливим продовженням до закінчення карантину). В рамках цього соціального проєкту Файно маркет щомісяця надає медичним працівникам знижку на придбання товарів на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Покупку з використанням вигоди за карткою медика можна здійснити на суму до 5 тисяч гривень на місяць.